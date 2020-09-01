РУСАЛ помог школьникам из Братска собраться в школу

Канцелярские наборы для всех первоклашек подшефной школы №1 сегодня доставил депутат городской Думы Андрей Аксютин. В День знаний учителя подарят их каждому ребёнку, начинающему школьный путь, сообщает Братская студия телевидения.

Первоклассники школы №1 не единственные, кто получит подобные подарки. Пять сотрудников БрАЗа, являющихся депутатами Думы, передали такие же канцелярские наборы в школы по своим округам. Всего будет вручено 665 наборов. К сборам в школу подключились и другие металлурги. На собственные средства они закупили портфели и письменные принадлежности. Их передали в 25-ю и 27-ю коррекционные школы.

– Это традиционная акция. Ежегодно сотрудники нашего завода вместе с членами своих семей собирают необходимые школьные принадлежности для всех учеников – портфели, краски, всё, что необходимо, – Роман ЛЕБЕДЕВ, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ.

В благотворительной акции «Школьный портфель» уже не первый год участвует филиал компании "ИСО" в Братске. Сотрудники оказали адресную помощь 20 малоимущим семьям. Они получили школьные портфели, наборы для творчества, спортивную форму и не только.

– Адресную помощь нам помогает оказывать инспекция по делам несовершеннолетних. Они нам рассказывают о тех семьях, которые нуждаются в конкретных вещах. Для нас очень важно не просто купить школьный портфель или какие-то принадлежности, а именно оказать адресную помощь исходя из того, в каком классе учится ребёнок, в каких он занимается кружках. Наши работники глубоко убеждены, что каждый ребенок 1 сентября должен сесть за школьную парту с улыбкой и хорошим настроением, – Елена НИКИФОРОВА, начальник отдела управления персоналом «ИСО» в Братске.