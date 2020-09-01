Альфа-Банк: Рубль готов к укреплению

После двух месяцев ослабления курс рубля в августе должен немного укрепиться на фоне сильного роста на 1,0% до $74,02 долл./руб. за последнюю неделю, считают аналитики Альфа-Банка.

Слабость российской валюты в летний период вызвана сочетанием ряда факторов, в числе которых цикл понижения ставки ЦБ, сезонный пик дивидендных выплат, который вызвал спрос на валюту, и геополитические волнения в период исторически неспокойного августа. В ближайшую неделю и даже недели эксперты ожидают, что курс рубля продолжит восстанавливаться на фоне обновленной политики ФРС в области инфляции и укрепления цен на нефть

Цена Brent по итогам августа должна продемонстрировать рост пятый месяц подряд. В момент написания данного обзора фьючерсы на Brent торгуются практически на своем шестимесячном максимуме $46,41. Из-за урагана “Лаура” приостановлена переработка примерно 3,1 млн барр. в сутки на американских НПЗ и добыча примерно 1 млн барр. в сутки на шельфовых месторождениях Мексиканского залива. Аналитики ожидают, что цены на нефть сохранятся повышенными и превысят $45/барр. на этой неделе, хотя и не исключают риска их снижения по мере восстановления производства в США после сбоев, вызванных “Лаурой”.