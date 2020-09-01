В Бурятии еще 40 человек заразились коронавирусом

По информации Роспотребнадзора, на 1 сентября зарегистрировано 5 331 (+40) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ 3 039 случаев.

Из 40 новых случаев COVID-19:

12 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

28 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 883 койки, занято – 504, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 493, свободно 379 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,1 %.

Амбулаторное лечение проходят 354 пациента с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 4 432 (+27) человека. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 52 человека.