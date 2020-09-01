Каждый второй россиянин считает, что тратит треть рабочего времени на бесполезную работу

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%).

Мужчины более категоричны в оценках своего труда: лишь 42% считают, что все время работы посвящено осмысленным обязанностям, по оценкам остальных бесполезный труд составляет в среднем 32% рабочего времени. Для сравнения, женщин, уверенных в том, что все их трудовые функции приносят пользу, — 52%, у тех же, кто признает наличие бесполезной составляющей в обязанностях, потери времени составляют 30%.

Молодежь до 24 лет и россияне старше 45 лет чаще других возрастных групп считают, что выполняют только полезную работу (52 и 51%). Оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов: россияне с зарплатой до 30 тыс. руб. считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тыс. руб. — 29%.