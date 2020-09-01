PNK group построит для «Марвел-Логистики» более 40 000 кв. м в «PNK Парке Валищево»

Российский девелопер промышленных объектов PNK group и «Марвел-Логистика» заключили договор, согласно которому PNK group построит индустриальное здание площадью более 40 000 кв. м в подмосковном «PNK Парке Валищево». Это четвертая сделка компаний и третья – в данном индустриальном парке. Консультантом сделки выступила компания Knight Frank St Petersburg.

Строительные работы уже начались. Объект возводится с учетом всех требований клиента. В индустриальном здании предусмотрена возможность осуществления кросс-докинговых операций, рабочая высота объекта – 13 м.

«Сотрудничество наших компаний началось в 2019 году, и это уже четвертая сделка: объект по схеме built-to-suit площадью более 50 000 кв. м в Санкт-Петербурге, аренда более 30 000 кв. м индустриальных площадей в “PNK Парке Валищево”, и теперь в этом же парке мы возводим для партнеров объект по схеме built-to-suit площадью более 40 000 кв. м, – отмечает управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрий Пилевин. – “PNK Парк Валищево” активно заполняется резидентами, на данный момент в готовых объектах вакансии нет, однако есть 3 га земли под застройку».

«Пандемия оказала серьезное влияние на отрасли, в которых работают наши партнеры. Крупнейшие маркетплейсы и компании сегмента e-commerce получили огромный толчок к развитию, рост отмечают федеральный ретейл и системные интеграторы. Всем им требуются качественные логистические услуги. Наши компетенции в этой сфере накапливалась более двух десятилетий, поэтому мы можем гарантировать профессиональный уровень сервиса. Сейчас подобные проекты означают для нас не только сокращение собственных издержек в рамках дистрибуторского бизнеса, но и становятся уже отдельным прибыльным направлением бизнеса», – говорит генеральный директор «Марвел-Дистрибуции» Алексей Мельников.

«Строящийся склад будет адаптирован под клиентов из числа маркетплейсов. Мы видим дефицит специализированных логистических услуг для этого сегмента, который имеет огромный потенциал, особенно сильно проявившийся в текущий кризисный период, – отмечает генеральный директор «Марвел-Логистики» Алексей Келарев. – Мы начали строительство в тот период времени, когда многие участники логистического рынка, напротив, заняли выжидательную позицию. Однако наша стратегия уже оправдала себя. Реализовав в конце прошлого года более крупный проект в Санкт-Петербурге, мы еще на этапе строительства сформировали пул заказчиков для сдачи площадей в аренду или ответхранения. Мы уверены в успехе текущего проекта в том числе и по этой причине».

«Доля сделок формата build-to-suit на складском рынке продолжает расти. Этому способствует низкая вакансия, а также те высокие стандарты качества и технические решения, которые задают клиенты. “Марвел-Логистика” абсолютно закономерно выбрали “PNK Парк Валищево”, ведь основные их мощности в Московском регионе уже находятся там. Мы видим, что пандемия замедлила поглощение, но сейчас игроки рынка ускоренными темпами навёрстывают упущенное», - говорит руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев.