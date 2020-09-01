Самым нужным предметом для россиян стал русский язык

Самой нужной школьной дисциплиной большинство участников исследования сервиса Работа.ру (61%) назвали русский язык.

Почти столько же респондентов (59%) отметили важность изучения в школе математики, алгебры и геометрии. Третье место в рейтинге самых нужных дисциплин заняли иностранные языки — этот вариант выбрали 38% опрошенных.

26% жителей России указали на важность гуманитарных дисциплин, таких как история и обществознание. 17% респондентов отметили необходимость литературы, 15% — информатики, а 14% — физики.

Менее 10% голосов набрали следующие школьные дисциплины: физкультура (8%), география (5%), химия (4%), биология (4%), ОБЖ (3%) и МХК (1%). В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что важными являются все предметы.