Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ в 10 млн рублей предпринимателю из Тулуна

Этот заем станет уже четвертым, выданным фондом на поддержку предпринимателей моногорода. Средства займа - более 10 млн рублей - будут направлены на организацию производства строганной погонажной продукции из термически модифицированной древесины, сообщают в пресс-службе фонда.

За счет средств МОНОГОРОДА.РФ предприниматель планирует приобрести столярное оборудование, спецтехнику для погрузочно-разгрузочных работ и вентиляционное оборудование. Новая техника позволит предприятию использовать передовые технологии по глубокой переработке древесины.

Продукция компании может быть применена как для внутренней отделки помещений, включая помещения с повышенной влажностью, так и для наружной отделки фасадов и террас. Общая стоимость проекта составляет порядка 14 млн рублей.

Общая сумма средств, выданных Фондом предпринимателем Тулуна, превысила 40 млн рублей.

Напомним, специально для предпринимателей из Тулуна Фондом развития моногородов были введены новые меры поддержки, в частности, займ на оборотный капитал для моногородов с режимом ЧС федерального характера. Также в таких моногородах снято ограничение по финансированию Фондом проектов, связанных с оптово-розничной торговлей.