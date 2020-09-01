Число больных коронавирусом в Красноярском крае приближается к 17 тысячам

На 1 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 16 979 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 109 случаев заболевания.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 590,8. Темп прироста за сутки – 0,6 %.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 044 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 229 человек
Снято с медицинского наблюдения 33 329 человек, за последние сутки – 245.
Проведено тестов на коронавирус всего 798 229, из них за последние сутки 619.
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