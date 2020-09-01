Число больных коронавирусом в Красноярском крае приближается к 17 тысячам

На 1 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 16 979 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 109 случаев заболевания.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 590,8. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 044 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 229 человек

Снято с медицинского наблюдения 33 329 человек, за последние сутки – 245.

Проведено тестов на коронавирус всего 798 229, из них за последние сутки 619.