Новая школа в Тулуне открыла двери для 1100 учеников

Образовательное учреждение «Новая эра» построено компанией «Роснефть» в микрорайоне Угольщиков взамен пострадавших от наводнения школ №6 и №20. Рассчитано на 1275 мест. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Здесь есть два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотека, классы робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии - цифровыми лабораториями.

- В школе около 1100 учеников, из них 136 первоклассников. К занятиям они приступят уже завтра, учиться будут в одну смену, - пояснили в областном министерстве образования.

Кроме этого, в регионе к 1 сентября открыто еще четыре вновь построенные школы: в Куйтуне на 750 мест, в Свирске на 250 мест, в Усть-Орде на 285 мест, в Ангарске на 825 мест. Всего к занятиям приступили 335 тысяч человек, из них 36700 первоклассники.