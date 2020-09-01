Средний размер потребкредитов в Иркутской области в июле вырос на 34,2%

В целом по стране в июле средний размер потребительских кредитов вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 218,8 тыс. руб., сообщает НБКИ.

При этом рекордных апрельских значений (в апреле 2020 года – 238,9 тыс. руб.) средний чек по потребкредитам в июле достичь не смог. Однако по сравнению с маем, в котором было отмечено некоторое падение данного показателя, связанное с «карантинными» мероприятиями, он вырос на 6,0% (в мае 2020 года – 206,5 тыс. руб.).

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в июле 2020 года составил 632 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов). В июле 2020 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (495,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (364,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (345,6 тыс. руб.), Московской области (335,9 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (241,6 тыс. руб.)

При этом в июле 2020 года самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам потребкредитования) по сравнению с июлем 2019 года продемонстрировали Приморский край (+39,7%), Свердловская область (+37,8%), Ханты-Мансийская АО (+37,7%), а также Иркутская (+34,2%) и Омская (+30,7%) области. В Москве средний размер потребительского кредита снизился в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7%.

«В июле 2020 года сегмент потребительских кредитов продолжил «посткарантинное» восстановление, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Снижение выдачи потребкредитов в июле составило «всего» 30% по сравнению с июлем прошлого года (во 2 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение было более радикальным – более 45%). Однако, что касается рисков, то банки по-прежнему сохраняют консервативный подход к кредитованию граждан. Если они кого-то и кредитовали в этом году, то только хорошо известных им заемщиков, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А таким гражданам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов».