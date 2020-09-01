Новости «РЖД»: Погрузка в августе упала на 0,8% ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за август 2020 года. Все грузы: 108,1 млн т погружено в августе (-0,8% к августу 2019), 1,8 млн ед. вагонов погружено; падение за январь-август -4,0% до 0,8 млрд т

Каменный уголь: 30,1 млн т погружено в августе (-0,3% к августу 2019), 426 тыс. ед. вагонов погружено; -8,1% за январь-август до 226,1 млн т

Кокс: 0,9 млн т погружено в августе (0,0% к августу 2019), 18 тыс. ед. вагонов погружено; +1,3% за январь-август до 7,3 млн т

Нефть и нефтепродукты: 17 млн т погружено в августе (-11,9% к августу 2019), 293 тыс. ед. вагонов погружено; -9,0% за январь-август до 140,2 млн т

Железная руда: 10,4 млн т погружено в августе (+1,0% к августу 2019), 149 тыс. ед. вагонов погружено; +0,7% за январь-август до 80,1 млн т

Черные металлы: 5,3 млн т погружено в августе (-10,2% к августу 2019), 83 тыс. ед. вагонов погружено; -11,4% за январь-август до 44,4 млн т

Лом: 1,4 млн т погружено в августе (-12,5% к августу 2019), 23 тыс. ед. вагонов погружено; -13,3% за январь-август до 8,7 млн т

Удобрения: 5,2 млн т погружено в августе (+2,0% к августу 2019), 76 тыс. ед. вагонов погружено; +2,9% за январь-август до 41,8 млн т

Цемент: 2,7 млн т погружено в августе (-3,6% к августу 2019), 40 тыс. ед. вагонов погружено; -8,0% за январь-август до 16,7 млн т

Лесные грузы: 3,4 млн т погружено в августе (-2,9% к августу 2019), 58 тыс. ед. вагонов погружено; -3,9% за январь-август до 28,1 млн т

Зерно: 2,8 млн т погружено в августе (+40,0% к августу 2019), 41 тыс. ед. вагонов погружено; +20,6% за январь-август до 15,2 млн т

Строительные материалы: 13 млн т погружено в августе (+9,2% к августу 2019), 194 тыс. ед. вагонов погружено; +5,7% за январь-август до 88,9 млн т

Цветная руда: 1,8 млн т погружено в августе (+12,5% к августу 2019), 27 тыс. ед. вагонов погружено; +2,5% за январь-август до 13,4 млн т

Химикаты и сода: 2 млн т погружено в августе (-9,1% к августу 2019), 35 тыс. ед. вагонов погружено; -7,3% за январь-август до 16,2 млн т

Промышленное сырье: 3,4 млн т погружено в августе (+3,0% к августу 2019), 51 тыс. ед. вагонов погружено; -5,9% за январь-август до 22,1 млн т info4

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