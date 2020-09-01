Открыть промовклад «Встречай осень» теперь можно в отделениях Сбербанка

С 1 сентября Сбербанк предлагает своим клиентам открыть вклад «Встречай осень» в отделениях банка по всей стране. Ранее этот вклад был доступен в дистанционных каналах обслуживания: Web-версии, мобильной версии «Сбербанк онлайн» и банкоматах. Предложение действует до 30 сентября 2020 года.

Вклад можно открыть на 6,12, 24 и 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос — 50 000 руб. Ставка по вкладу от 3,60% до 4,20%. Она зависит от срока вклада и канала, в котором он открыт.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы стремимся предоставлять своим клиентам наиболее оптимальную и востребованную линейку вкладов, ставки по которой варьируется не только в зависимости от срока и суммы вложения, но и от канала открытия. Теперь открыть вклад «Встречай осень» можно не только в дистанционных каналах обслуживания, но и в наших офисах. При этом больше половины вкладов наших клиентов в 2020 году открыты без визита в офис: дистанционные каналы позволяют получить более гибкие условия по вкладам».