В поселке Усть-Ордынский после капитального ремонта открылась средняя общеобразовательная школа №2

Школу основали в 1927 году, и с момента переезда в новое здание 35 лет назад в ней не проводился капитальный ремонт, сообщают в областной администрации.

За время реконструкции в учреждении не только обновили фасад и провели отделочные работы. В ней полностью заменили мебель, улучшили материально-техническую базу. На капремонт школы потрачено 117 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования Иркутской области».

На данный момент в школе учится 1451 человек, образовательный процесс организован в две смены. Ученики регулярно становятся победителями муниципальных и региональных олимпиад, а сама школа – победитель конкурса сред учебных заведений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. Также она входит в тысячу лучших школ России. В топ-лист попадают учебные заведения с высокими показателями материального оснащения, отличными условиями для обучения детей с ограниченными возможностями, высококвалифицированным преподавательским составом, также учитываются победы школьников на олимпиадах.

В регионе это единственное учебное заведение подобного формата.

Гимназия рассчитана на обучение 285 детей, из них 64 – из отдаленных территорий округа, которые будут жить в интернате постоянно. Для учеников организованы хореографический кружок, оркестр бурятских народных инструментов, театральная студия, а также студия декоративно-прикладного искусства.