Переворот сознания: спрос на курсы по профориентации заметно вырос после пандемии

Коронавирус послужил детонатором для возникновения повышенного интереса к различным онлайн-курсам, в том числе по профориентации, считает вице-президент сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Елена Никифорова.

«Профориентация была актуальна и до кризиса. Скорее изменился формат: например, мы за несколько недель полноценно перевели весь наш курс по профориентации в онлайн и продолжили работать. Пандемия в некотором смысле перевернула сознание людей, они стали чаще задумываться о том, как гарантировать себе и своим детям стабильность», – отметила Никифорова.

При этом, по ее словам, воспринимать профориентацию как инструмент, применимый исключительно к школьникам и студентам, неправильно – спектр ее возможностей шире.

Профориентация эффективна в любом возрасте. «Если человек нуждается в смене сферы своей деятельности, значит, у него наступил момент неудовлетворённости текущим положением. Мир уникален — сегодня он предоставляет возможности для саморазвития и смены профессии в любом возрасте», – сказала Никифорова.