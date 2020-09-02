В Иркутске частично решена проблема дольщиков ЖК «Корица»

Решена проблема жителей трёх блок-секций жилого комплекса "Корица". Часть квартир в блок-секциях принадлежит сотрудникам Иркутского областного онкологического диспансера, с медработниками 1 сентября встретился врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Еще три блок-секции, строительство которых началось весной, застройщика обязали возводить по новым правилам.

Жилой комплекс "Корица" состоит из шести блок-секций, три из них полностью готовы. Сдать их в эксплуатацию должны были в июле, однако до сих пор этого не произошло. Дома были построены по договорам долевого участия. Весной на этом же земельном участке застройщик начал возведение ещё трёх блок-секций, рассчитывая вести работы также по договорам долевого строительства. Однако федеральным законодательством такая форма работы запрещена с осени 2019 года. Точку в споре поставило Министерство строительства Российской Федерации, сообщив, что долевое строительство сейчас не возможно. Таким образом, правовые споры завершены. Сейчас завершается оформление необходимой документации, дом будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.