Коронавирус изменил роль профориентации как фундаментального шага для построения карьеры

В частности вице-президент сервиса по поиску работы SuperJob Елена Никифорова обратила внимание на то, что спрос на данный сервис резко возрос в последнее время.

«Коронавирус лишь послужил детонатором для возникновения повышенного интереса к различным онлайн-курсам. В том числе по профориентации. Она была актуальна и до кризиса. Скорее изменился формат: например, мы за несколько недель полноценно перевели весь наш курс по профориентации в онлайн и продолжили работать. Пандемия в некотором смысле перевернула сознание людей, они стали чаще задумываться о том, как гарантировать себе и своим детям стабильность. Поэтому актуальность профориентации выросла», – отметила Никифорова.

При этом, по ее словам, воспринимать профориентацию как инструмент, применимый исключительно к школьникам и студентам, неправильно – спектр ее возможностей шире.

«Профориентация эффективна в любом возрасте. В нашей компании, например, мы не так давно стали активно заниматься перепрофориентацией — это курс для тех, кто уже сделал свой выбор, но в силу обстоятельств решил его изменить и хочет максимально системно выстроить подход к построению своей карьеры. Если человек нуждается в смене сферы своей деятельности, значит, у него наступил момент неудовлетворённости текущим положением. Мир уникален — сегодня он предоставляет возможности для саморазвития и смены профессии в любом возрасте», – сказала Никифорова.