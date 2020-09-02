Первая группа студентов начинает обучение на базовой кафедре S7 Group в МФТИ

1 сентября стартует обучение по магистерской программе S7 Group и Московского физико-технического института «Информационные технологии в авиации», сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

В первый поток зачислены 12 студентов, которые успешно справились с вступительными испытаниями. Заведующим кафедры назначен Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, доктор физико-математических наук, а состав преподавателей включает специалистов S7 Group.

Программа базовой кафедры S7 Group отвечает современным требованиям рынка: готовит специалистов по созданию и внедрению data-driven ИТ-систем, которые имеют реальную ценность для решения актуальных бизнес-задач. Студенты с нуля осваивают такие специальности, как Data Scientist (аналитик данных), Product Owner (владелец продукта), Business Analyst (бизнес-аналитик), Software Developer (разработчик программного обеспечения) и Management Consultant (управленческий консультант).

Обучение на магистерской программе в Физтех-школе прикладной математики и информатики рассчитано на четыре семестра и включает несколько ключевых направлений: исследование бизнес-контекста, создание продуктов на основе данных, информационные технологии.

В рамках курса студенты работают над научно-исследовательскими задачами в области машинного обучения на оплачиваемой стажировке в S7 Group. Реальные кейсы связаны с оптимизацией маршрутной сети авиакомпании, техническим обслуживанием и эксплуатацией самолетов, маркетингом, ценообразованием.