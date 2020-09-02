Во время пандемии москвичи ездили на море, а жители юга отдыхали в столице

Согласно данным Циан, как и в прошлом году, жители Санкт-Петербурга проявляют активный интерес к путешествиям в Москву. По подсчетам Циан, летом 2020 года примерно каждый десятый турист прибыл в Москву из Северной столицы (11,6%).

На втором месте, что интересно, жители Краснодарского края, куда активно путешествуют сами москвичи. Согласно совместному исследованию Циан и Райффайзенбанка, жители столичного региона в этом году сформировали 50,5% поисковых запросов на краткосрочную аренду квартир на море. Одновременно сами жители Краснодарского края готовы обменять отдых на побережье в пользу столичных достопримечательностей. По подсчетам Циан, 9,6% всех просмотров на посуточную аренду квартир обеспечили именно жители Краснодарского края. Для сравнения – на жителей Севастополя и Крыма приходится всего 2% просмотров столичных объявлений.

На третьем месте – Башкортостан (5,6% просмотров объявлений). Именно в данном регионе среди всего Приволжского ФО – одна из самых высоких средних зарплат (второе место, после Пермского края), поэтому жители могу чаще путешествовать, в том числе – и в дорогой столичный регион.

На четвертом месте – Нижегородская область (4,1%), которая выигрывает за счет своего расположения относительно столицы. Дорога на «Сапсане» из Нижнего Новгорода в Москву занимает по времени всего четыре часа. Замыкает пятерку Свердловская область (3,8% от числа просмотров посуточной аренды квартир в Москве).

В десятку регионов, жители которых провели отпуск в столице, также вошла Самарская область (3,3%), Ростовская область (2,5%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский АО (2,4%) и Воронежская область (2,4%).

В сравнении с прошлым годом из десятка регионов, лидирующих по доле потенциального спроса на посуточную аренду столичных квартир, выбыл Татарстан и Приморский Край, которых заменили Ростовская и Воронежская области.

Эксперты Циан отмечают отсутствие значительного прироста или падения доли того или иного региона в общей структуре спроса. Разница более чем в 1 п.п. по доле просмотров в сравнении с прошлым годом отмечена только для Самарской области (+1,1 п.п.) и Дагестана (-1,5 п.п.). Для остальных субъектов доля изменилась в пределах 1 п.п., как в большую, так и меньшую стороны.

Эксперты Циан отмечают, что уровень экономического развития регионов не оказывает существенного влияния на интерес жителей к столичному отдыху. К примеру, из 10 лидирующих по спросу субъектов, только четыре входят в десятку регионов по объему валового регионального продукта (Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Воронежская области, без учета Москвы и Московской области).

Одновременно 7 из 10 лидирующих по количеству туристов регионов также входят в десятку субъектов с наибольшей численностью населения. Данный фактор оказывает большее влияние, чем уровень экономического развития субъекта.

Россияне отказываются от дальних поездок

Практически четверть (23%) туристического потока в Москве летом 2020 года была обеспечена жителями Приволжского федерального округа. В сравнении с прошлым годом доля округа не изменилась. Приволжский ФО имеет хорошее транспортное сообщение с Москвой – не только воздушным транспортом, но и железнодорожным, за счет чего добраться в столицу можно меньше чем за сутки и относительно бюджетно, чем и пользуются туристы.

На втором месте по доле запросов на посуточную аренду квартиры в столице – жители Южного ФО (16%), относительно прошлого года доля также не изменилась. Южный ФО, несмотря на значительное отдаление от Москвы, также имеет хорошее транспортное сообщение. Билет в обе стороны из Сочи в столицу, к примеру, обойдется примерно в 9-10 тысяч рублей. Из Симферополя – в 7-8 тыс. рублей.

Для сравнения – билет на самолет в обе стороны из Владивостока (Дальневосточный ФО, формирующий всего 7% туристического спроса), обойдется уже в 40 тыс. рублей. За прошедший год доля запросов из этого округа на посуточную аренду столичных квартир сократилась на 2 п.п. Билет на самолет в Москву для жителей Северо-Кавказского ФО стоит существенно дороже, чем для жителей соседнего Южного ФО. Самые бюджетные варианты из Махачкалы начинаются от 16 тыс. рублей в обе стороны. Поэтому не удивительно, что жители Северо-Кавказского ФО формируют всего 5% запросов на посуточную аренду жилья в Москве. В сравнении с прошлым годом эта доля не изменилась.

Эксперты Циан отметили увеличение доли туристов (+3 п.п., до 16%) из Центрального ФО (к которому и принадлежит Москва). То есть многие отдыхавшие этом летом в Москве, решили не ехать далеко (в масштабах нашей страны). На области, граничащие с Московской (Тверская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская, Ярославская) приходится 8,1% всех поисковых запросов по посуточную аренду. Для сравнения – в прошлом году доля данных субъектов была 5,9%.

Жителям 10 регионов не интересен отпуск в столице

Жители далеко не всех регионов решили провести свой отпуск в столице. По подсчетам Циан, в 10 субъектах РФ доля просмотров объявлений посуточной аренды от общего количества по РФ не превысила 0,1%. Эксперты отмечают, что в список попали в том числе традиционно туристические места – Карелия и Алтай.

Часть регионов, вошедших в список наименее заинтересованных, расположены на значительном удалении от Москвы: Чукотский АО и Еврейская АО.