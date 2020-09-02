На побережье Малого моря в Ольхонском районе добровольцы собрали 5 кубометров мусора

Помимо этого, волонтеры собрали 2 кг яйцекладок шелкопряда, сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Непарный шелкопряд является резко выраженным сухолюбивым и светолюбивым насекомым. Существуют разные меры борьбы, но механический сбор яйцекладок является наиболее безопасным и эффективным способом.



Организаторами мероприятия выступили - министерство лесного комплекса Иркутской области, а также филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Цент защиты леса Иркутской области». Участники – Министерство природных ресурсов и экологии ИО, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутский областной краеведческий музей, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, Высшая народная школа Иркутска, Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы, Дворец детского и юношеского творчества Иркутска, педагоги школ Иркутска, участники школьного лесничества «Лесной дозор».