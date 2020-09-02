Какие гаджеты для школьников выбирают иркутяне

МТС проанализировала продажи смартфонов и аксессуаров накануне начала нового учебного года в Иркутске. Главным гаджетом для младших школьников стали смарт-часы с обязательной SOS-кнопкой, а для ребят постарше чаще всего приобретали смартфоны с большим объемом памяти.

Результаты исследования демонстрируют, что иркутские родители предпочли не экономить на гаджетах для детей и покупали надежные устройства от известных брендов. В августе чаще всего приобретали смартфоны в ценовой категории 15-20 тысяч рублей. По сравнению с июлем, продажи в этом сегменте выросли на 40%. Это связано с популярностью у молодых людей таких моделей как Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71. Главные требования к смартфону для подростка – наличие двух или даже трех камер, большой объем памяти и громкий динамик.

Топ-10 популярных смартфонов в Иркутске в августе 2020 года:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A01

Honor 9S

Samsung Galaxy A21s

Apple iPhone 11

Samsung Galaxy A11

Honor 9A

Apple iPhone 11

Samsung Galaxy A71

Настоящим трендом этого сезона стали детские смарт-часы – в Иркутске в августе их было куплено на 30% больше, чем в прошлом месяце. Как правило, эти гаджеты приобретали для младших и средних школьников. При выборе родители обращали особое внимание на наличие в часах функций с возможностью быстрой связи с ребенком или контроля его местонахождения. Среди наиболее востребованных функций – встроенный голосовой помощник, GPS-трекер, кнопка SOS. В отличие от смартфонов покупатели предпочитали приобретать смарт-часы в более демократичной ценовой категории – 1,8-3 тысячи рублей.

Топ-10 популярных смарт-часов в Иркутске в августе 2020 года: