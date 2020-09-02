Новости

Какие гаджеты для школьников выбирают иркутяне

2 сентября 2020

МТС проанализировала продажи смартфонов и аксессуаров накануне начала нового учебного года в Иркутске. Главным гаджетом для младших школьников стали смарт-часы с обязательной SOS-кнопкой, а для ребят постарше чаще всего приобретали смартфоны с большим объемом памяти.

Результаты исследования демонстрируют, что иркутские родители предпочли не экономить на гаджетах для детей и покупали надежные устройства от известных брендов. В августе чаще всего приобретали смартфоны в ценовой категории 15-20 тысяч рублей. По сравнению с июлем, продажи в этом сегменте выросли на 40%.  Это связано с популярностью у молодых людей таких моделей как Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71. Главные требования к смартфону для подростка – наличие двух или даже трех камер, большой объем памяти и громкий динамик.

Топ-10 популярных смартфонов в Иркутске в августе 2020 года:

  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A10
  • Samsung Galaxy A01
  • Honor 9S
  • Samsung Galaxy A21s
  • Apple iPhone 11 
  • Samsung Galaxy A11
  • Honor 9A
  • Apple iPhone 11 
  • Samsung Galaxy A71

Настоящим трендом этого сезона стали детские смарт-часы – в Иркутске в августе их было куплено на 30% больше, чем в прошлом месяце. Как правило, эти гаджеты приобретали для младших и средних школьников. При выборе родители обращали особое внимание на наличие в часах функций с возможностью быстрой связи с ребенком или контроля его местонахождения. Среди наиболее востребованных функций – встроенный голосовой помощник, GPS-трекер, кнопка SOS. В отличие от смартфонов покупатели предпочитали приобретать смарт-часы в более демократичной ценовой категории – 1,8-3 тысячи рублей.

Топ-10 популярных смарт-часов в Иркутске в августе 2020 года:

  • Elari KidPhone 2 
  • Kidphone 3G 
  • TCL 4G 
  • Jet Kid Star
  • Elari FixiTime3
  • Aimoto Start
  • Elari KidPhone 6 
  • Elari KidPhone 4G 
  • Aimoto Sport
  • Jet Kid Twilight Sparkle

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании