Какие гаджеты для школьников выбирают иркутяне

МТС проанализировала продажи смартфонов и аксессуаров накануне начала нового учебного года в Иркутске. Главным гаджетом для младших школьников стали смарт-часы с обязательной SOS-кнопкой, а для ребят постарше чаще всего приобретали смартфоны с большим объемом памяти.
Результаты исследования демонстрируют, что иркутские родители предпочли не экономить на гаджетах для детей и покупали надежные устройства от известных брендов. В августе чаще всего приобретали смартфоны в ценовой категории 15-20 тысяч рублей. По сравнению с июлем, продажи в этом сегменте выросли на 40%. Это связано с популярностью у молодых людей таких моделей как Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71. Главные требования к смартфону для подростка – наличие двух или даже трех камер, большой объем памяти и громкий динамик.
Топ-10 популярных смартфонов в Иркутске в августе 2020 года:
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A10
- Samsung Galaxy A01
- Honor 9S
- Samsung Galaxy A21s
- Apple iPhone 11
- Samsung Galaxy A11
- Honor 9A
- Apple iPhone 11
- Samsung Galaxy A71
Настоящим трендом этого сезона стали детские смарт-часы – в Иркутске в августе их было куплено на 30% больше, чем в прошлом месяце. Как правило, эти гаджеты приобретали для младших и средних школьников. При выборе родители обращали особое внимание на наличие в часах функций с возможностью быстрой связи с ребенком или контроля его местонахождения. Среди наиболее востребованных функций – встроенный голосовой помощник, GPS-трекер, кнопка SOS. В отличие от смартфонов покупатели предпочитали приобретать смарт-часы в более демократичной ценовой категории – 1,8-3 тысячи рублей.
Топ-10 популярных смарт-часов в Иркутске в августе 2020 года:
- Elari KidPhone 2
- Kidphone 3G
- TCL 4G
- Jet Kid Star
- Elari FixiTime3
- Aimoto Start
- Elari KidPhone 6
- Elari KidPhone 4G
- Aimoto Sport
- Jet Kid Twilight Sparkle