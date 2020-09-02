Жительницу Киренска отправили в колонию за неуплату алиментов

Всего гражданка задолжала по алиментным обязательствам 1,2 млн рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В ходе дознания гражданка мер к погашению задолженности не приняла. Суд пришел к выводу, что исправление женщины, игнорирующей свои обязанности, как матери, возможно только путем применения к ней более жесткой меры наказания. Итогом судебного рассмотрения явился обвинительный приговор с назначением подсудимой наказания в виде лишения свободы сроком на пять месяцев. Отбывать наказание 33-летняя уроженка Киренска будет в колонии-поселении.