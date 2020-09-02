Фильм «Съесть слона» от МТС Медиа стал победителем всероссийского конкурса социальной рекламы

«МТС» сообщает о том, что проект МТС Медиа «Съесть слона» награжден всероссийским конкурсом социальной рекламы НКО «Реклама Будущего».

29 августа 2020 года в пространстве фестиваля «Добрые люди» в московском Музеоне состоялось подведение итогов третьего всероссийского конкурса социальной рекламы некоммерческих организаций и социальных предприятий «Реклама Будущего».

Документальная лирическая комедия «Съесть слона» стала победителем в номинации «Медиа-эффективность». Фильм «Съесть слона» создан инклюзивным проектом «ВзаимоДействие», медийным подразделением МТС, фондом «Синдром любви» и Первым каналом.

Фильм «Съесть слона» — история из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актеры с синдромом Дауна. Это история о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях ее друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве.

Фильм «Съесть слона» является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами. В рамках собственных проектов компания помогает детям в реабилитации, приобретении специализированного оборудования и инвентаря, организации творческих мероприятий и развивающих курсов, направленных на раскрытие внутреннего потенциала, приобретение коммуникационных компетенций и погружение в профессии ребят с инвалидностью.

Список победителей всероссийского конкурса социальной рекламы НКО «Реклама Будущего» доступен на официальном сайте конкурса.