Росреестр Иркутской области поставил на учет новую детскую поликлинику в Тулуне

Новый филиал детской поликлиники является подразделением Тулунской городской больницы, сообщают в ведомстве.

Общая площадь трёхэтажного здания составляет 882,8 кв. м Кадастровая стоимость объекта установлена в размере 5 615 994 рублей. Право собственности на здание зарегистрировано за Иркутской областью.

Постановка на кадастровый учёт и регистрация прав на медицинское учреждение проведены Управлением Росреестра по Иркутской области в кратчайшие сроки – за один день.

По информации правительства Иркутской области, новая детская поликлиника будет обслуживать около 2,5 тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и близлежащих сельских населенных пунктов Тулунского района. Это позволит разгрузить действующую поликлинику, которая расположена на другом конце города.