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Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей

2 сентября 2020

Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей. Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков-участников СБП. Проект реализован Банком при технологической поддержке ЦФТ.

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в в более чем 100 банках-участниках СБП. Максимальная сумма перевода 100 тысяч руб, комиссия за перевод в рамках данного лимита отсутствует.*

Подключиться к Системе быстрых платежей можно в Интернет-банке и Мобильном банке Банка УРАЛСИБ.

*Условия действуют на 01.09.2020 г.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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