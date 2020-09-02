В Бурятии выявлено 49 случаев коронавируса

По информации Роспотребнадзора, на 2 августа зарегистрировано 5 380 (+49) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ зарегистрирован 3 061 случай заболевания.

Успешно завершил лечение и выписался из больниц 4471 человек, умерло 53 человека. Проходят лечение в стационарах республики 498 больных. На амбулаторном лечении находятся 358 пациентов.

Из 49 новых случаев COVID-19:

15 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

34 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 498 пациентов, из них 43 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 883 койки, занято – 513, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 498, свободно 370 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,1%.

Всего выздоровели от COVID-19 – 4471 (+39) человека. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 53 (+1) человека.