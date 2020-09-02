За минувшие сутки в Иркутской области потушили три пожара

Сегодня утром там же потушено еще четыре пожара на площади 11 494 га, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии остаются четыре пожара: два в Катангском районе, по одному – в Усть-Кутском и Киренском районах. Общая площадь – 10 142 га.

Действуют три пожара: обнаруженный сегодня в Братском районе и два ранее зарегистрированных в зоне авиационного тушения на территории Катангского района. Их общая площадь составляет 11 494 га. По всем очагам приняты меры к ликвидации и дальнейшему нераспространению. В зоне космического мониторинга (зоне контроля) пожаров нет.

Четыре действовавших 1 сентября пожара зарегистрированы на арендованных участках, девять – на незакрепленных территориях. Причиной всех возгораний считаются грозы.