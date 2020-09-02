Новости

За минувшие сутки в Иркутской области потушили три пожара

2 сентября 2020

Сегодня утром там же потушено еще четыре пожара на площади 11 494 га, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии остаются четыре пожара: два в Катангском районе, по одному – в Усть-Кутском и Киренском районах. Общая площадь – 10 142 га.  

Действуют три пожара: обнаруженный сегодня в Братском районе и два ранее зарегистрированных в зоне авиационного тушения на территории Катангского района. Их общая площадь составляет 11 494 га. По всем очагам приняты меры к ликвидации и дальнейшему нераспространению. В зоне космического мониторинга (зоне контроля) пожаров нет. 

Четыре действовавших 1 сентября пожара зарегистрированы на арендованных участках, девять – на незакрепленных территориях. Причиной всех возгораний считаются грозы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании