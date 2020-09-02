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Банк «Открытие» запустил чат-бот Open Academy в Telegram

2 сентября 2020
Банк «Открытие» предложил предпринимателям помощника в цифровом развитии бизнеса - чат-бот @openacademybot  в Telegram. С помощью нового сервиса пользователи смогут ускорить темпы развития своего бизнеса. Чат-бот  поможет руководителям протестировать  насколько их предприятие цифровизировано. Бот оценит его текущее состояние с учётом ответов владельца и подскажет, какие инструменты внедрить и на что обратить внимание. Кроме того, бот найдет релевантные обучающие материалы, напомнит о важных событиях и поможет с регистрацией в Open Academy. 

Предпринимателям больше не требуется открывать сайт Open Academy в браузере и искать нужный материал. Теперь им просто нужно выбрать в меню чат-бота подходящий вариант и просмотреть подборку с релевантными результатами.  С помощью чат-бота бизнесмены не пропустят вебинары, узнают о новых публикациях и не забудут о прохождении бизнес-курсов. Бот вовремя пришлёт напоминание. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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