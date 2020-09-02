Недельные расходы россиян выросли перед 1 сентября

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 24 по 30 августа объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4888 рублей, что на 7,4% больше, чем неделей ранее.

На неделе с 24 по 30 августа объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4888 рублей. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 338 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 318 рублей или на 7,0%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 24 по 30 августа оказались выше среднего значения на 378 рублей или 8,4%.