Посткоронавирусные сборы в школу: родители покупали меньше, но дороже

Согласно опросу ВЦИОМ, в этом году большинство родителей школьников потратили деньги на покупку школьной формы — 69%, что на 7 п.п. меньше, чем в 2019 году.

Также на 5 п.п. снизилась доля купивших школьно-письменные принадлежности (60%), на 7 п.п. — сумки и портфели (57%). Практически каждый второй закупил учебники и тетради (47%), а подарки и цветы учителям приобрели 41% родителей (−7 п.п.).

На подготовку детей к школе в этом году родители потратили в среднем 34 858 рублей. Самой крупной статьей расходов стала покупка школьной формы, сменной и спортивной обуви — 15 415 рублей (в прошлом году — 13 431 рубль). Также 4 195 рублей были потрачены на учебники и рабочие тетради (+1 076 рублей в сравнении с 2019 г.), а 3 979 рублей — на школьный портфель. Вдвое увеличились взносы на школьные нужды — с 1 781 рубля до 3 885 рублей. На канцелярские товары было потрачено 2 633 рубля, а на цветы и подарки учителям — 1 644 рубля (в прошлом году 1 177).

Россияне, отправляющие детей или внуков в школу, считают, что обеспечение ребенка школьной формой (50%), оплата дополнительных занятий (25%), покупка учебных материалов (20%) — ответственность родителей. Доля сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами, вернулась к значению 10-летней давности (27%).