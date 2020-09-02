На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды

Из-за повышенной водности озера Байкал решением межведомственной рабочей группы на Иркутской ГЭС увеличены сбросные расходы. Гидрологическая обстановка ежедневно контролируется органами государственной власти Иркутской области, Иркутским Гидрометцентром, администрацией города Иркутска.

Пресс-служба мэрии предупреждает, в случае возможного подтопления приусадебных и придомовых участков, повышения уровня грунтовых вод необходимо обращаться на единый телефон экстренных оперативных служб 112 и 520-112.