В Иркутске введён в эксплуатацию ледовый дворец «Байкал»

Ледовый дворец «Байкал» введён в эксплуатацию. Об этом сообщил директор Управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом поставлен на кадастровый учёт. На объект зарегистрировано право государственной собственности Иркутской области. Сейчас завершается оформление паспортов безопасности. Право оперативного управления ледовым дворцом будет закреплено за областным государственным бюджетным учреждением «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана».

Сейчас на ледовом поле проходят тренировки хоккеистов «Байкал Энергии». С 11 по 16 сентября там состоится этап Кубка России по хоккею с мячом.