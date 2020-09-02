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Ростуризм выдаст гранты бизнесу до 3 млн рублей на развитие туризма

2 сентября 2020

Ростуризм запускает новую меру поддержки предпринимателей в сфере внутреннего туризма. Получить субсидии из бюджета могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта, а максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей.

 

Ведомство будет софинансировать проекты, которые предполагают нестандартные подходы к формированию турпродукта и внедряют инновационные решения в отрасли. В частности, поддержку получат проекты в сфере экотуризма, которые связаны с созданием некапитальных средств размещения, позволяющих комфортно и недорого отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах, модульных отелях и т.д. 

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Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство существующих, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха и др.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова: «Впервые в истории российского туризма предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты и решения, получат прямую поддержку от государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов в туризме, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Конкурс будет объявлен в сентябре этого года». 

Напомним, что ранее, 27 августа, Председатель Правительства Михаил Мишустин объявил о выделении Ростуризму субсидии в размере 1,2 млрд рублей на реализацию этой инициативы. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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