Иркутский «Фармасинтез» занял 5-е место в рейтинге лучших фармкомпаний России по версии Forbes

Иркутская компания «Фармасинтез» вошла в список 20-ти лучших фармкомпаний России за 2019 год по версии Forbes. Компания заняла 5-е место в рейтинге, показав выручку за 2019 год в размере 16,1 млрд рублей, прибыль – 2,1 млрд рублей.

Компанию основал индиец Викрам Пуния, который в 1992 году поступил в Иркутский медицинский университет. Первый $1 млн предприниматель заработал на поставках медикаментов якутскому правительству. Позже вместе с двумя партнерами зарегистрировал «Фармасинтез», наладив выпуск дженериков.

Сегодня «Фармасинтез» — один из крупнейших в России поставщиков лекарств в больницы и производитель социально значимых препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, онкологии, сахарного диабета, гепатита. На пяти заводах, расположенных в разных регионах страны, «Фармасинтез» выпускает более 70 млн упаковок лекарств в год.

Первое место в рейтинге занял «Р-Фарм» Алексея Репика, получивший максимальное количество баллов по выручке и прибыли за 2019 год. Выручка компании составила 82,4 млрд рублей, прибыль – 12 млрд рублей. На втором — «Биокад», совладельцем которого является Виктор Харитонин. Выручка компании 24,1 млрд рублей, прибыль – 7,2 млрд рублей. Эта компания набрала максимальное число баллов по количеству выданных ей разрешений на проведение клинических испытаний. Обе компании участвуют в гонке по разработке вакцины от COVID-19. Как подчеркивает Forbes, кто первым запустит производство вакцины, тот и получит от государства гарантированный и долгосрочный контракт на десятки миллиардов рублей.

На третьем месте АО «Генериум», который в апреле 2020 года зарегистрировал экспресс-тест, способный обнаружить COVID-19. Тест стал первым среди отечественных, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая время на пробоподготовку. Выручка АО «Генериум» за 2019 года составила 12,6 млрд рублей, прибыль – 6 млрд рублей. На четвертом месте АО «Валента Фарм» с годовой выручкой 13,4 млрд рублей, прибылью - 4,8 млрд рублей.