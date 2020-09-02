Четверть россиян готовы сделать прививки от коронавируса

Четверть респондентов (25%) уже сейчас готовы привиться от коронавируса с помощью новой вакцины. 16% опрошенных отметили, что будут делать такие прививки только по указу работодателя. 59% участников исследования пока не планируют вакцинацию от опасного вируса. Таковы результаты исследования сервисов Работа.ру и СберЗдоровье.

“Медицинское сообщество с нетерпением ждет появления и активного использования вакцины, однако очень осторожно относится к призывам начать вакцинироваться без получения достоверных данных. На данный момент взор профессионального мирового сообщества устремлен на Россию в ожидании первых результатов. Вакцинация от коронавируса в настоящее время должна быть только добровольной, при этом все вакцинированные должны мониториться лечащими врачами, чтобы в случае негативных эффектов таковые могли быть учтены и зарегистрированы. Только такой подход обеспечит быстрое реагирование на возникающие осложнения, позволит доработать вакцину“, — поделился Владислав Мохамед Али, медицинский директор сервиса СберЗдоровье.

60% жителей России пока что предпочитают защищать собственное здоровье с помощью медицинских масок. Регулярно обрабатывают руки дезинфицирующими средства 40% респондентов, а 17% опрошенных из соображений безопасности отказались от поездок на общественном транспорте. 16% участников исследования надевают перчатки, находясь в общественных местах. Всего 8% опрошенных строго соблюдают самоизоляцию и не выходят из дома без веской причины, а 29% респондентов ответили, что ничего не предпринимают для защиты своего здоровья.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что живут на даче или хотят скорее переболеть коронавирусом, при этом часть респондентов считает, что все перечисленные способы неэффективны.