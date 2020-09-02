Число больных коронавирусом в России превысило 1 млн

По данным на 2 сентября, в России выявлены 4 952 заразившихся коронавирусом, всего за период эпидемии – 1 005 000. За последние сутки умерли 115 человек, общее число погибших – 17 414.

В Иркутской области подтверждены 17 033 случая заболевания. Суточный прирост – 75. В соседнем Красноярском крае – 17 089 заболевших, 110 заразились за последние сутки, в Бурятии – 5 331 заболевший, из них 40 заразились за последние сутки.

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область сейчас находится на 9-м месте, соседний Красноярский край - на 8-м месте.