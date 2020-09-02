В Иркутской области должны ежегодно строить 1,5 млн квадратных метров жилья

По словам главы региона, в самое ближайшее время строителям Иркутской области необходимо возводить 1,5 млн кв. метров жилья в год. По мнению региональных властей, в Приангарье высока потребность в жилье, социальных объектах, промышленных зданиях. Поле деятельности для строительных организаций огромное, как на территориях, пострадавших от наводнения в 2019 году, так и в других населённых пунктах. Кроме того, глава региона сообщил, что среди ближайших задач строителей – решение проблемы домов 335-й серии.

Об этом он заявил сегодня, 2 сентября, на встрече с членами Правления Ассоциации РООР СРОСБР. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «СРО строителей Байкальского региона» проанализировать проблемы, возникающие при строительстве жилья в Приангарье.