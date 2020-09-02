Лисихинский парк и улицу Волжская в Иркутске обещают отремонтировать в течение недели

Глава региона потребовал завершить ремонтные работы в парке «Лисихинский» и на пересечении улиц Депутатская и Волжская в Иркутске в течение недели, по контракту срок сдачи обоих объектов – 31 августа.

Однако работы до сих пор продолжаются, и проблема, по словам главы региона, связана с тем, что подрядные организации практикуют вхождение в несколько контрактов и их не исполняют.

Игорь Кобзев поручил администрации города направить на ремонт силы муниципальных предприятий и организовать работу в круглосуточном режиме.



Напомним, что благоустройство парка «Лисихинский» ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ – около 50 млн рублей. На территории зоны отдыха будут сделаны освещение, асфальтированные дорожки и вымощенные плиткой аллеи, установлены лавочки и урны, игровая зона для детей, высажены газоны, кустарники и деревья.



Еще раз проинспектировать проблемные объекты исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев планирует 9 сентября.