Расходы взяли новую высоту

Количество открытых кафе и ресторанов в последнюю неделю было всего на 2% меньше, чем в феврале, сообщают аналитики портала SberIndex.ru. А в целом расходы потребителей за это время выросли на 1% по сравнению с 2019 годом. Предварительно, траты за весь август тоже чуть больше, чем в том же месяце год назад, — на 0,2%.

Второй месяц подряд спрос колеблется вокруг показателей прошлого года, однако аналитики СберИндекса зафиксировали заметное улучшение в сегменте «Кафе, рестораны». Траты здесь восстановились на 86,9% по сравнению с 2019 г., хотя неделю назад этот показатель составлял лишь 78,2%.

Индекс потребительской активности, рассчитанный на портале Сбербанка SberIndex.ru, достиг на прошедшей неделе 77,1 пункта из 100. После кризиса он еще не поднимался на такую высоту. Однако, уточняют аналитики СберИндекса, это связано не с объемом расходов, а с их разнообразием: накануне учебного года россияне покупали самые разнообразные товары, и индекс это учитывал. Количество работающих торговых точек растет — с 24 по 30 августа их было на 2% больше, чем в среднем за неделю в феврале 2020 г.

Аналитики считают, что нормализуется и структура расходов. Прирост трат на товары, который они наблюдали на протяжении периода самоизоляции и непосредственно после него, постепенно ослабевает. Так, по предварительной оценке, траты на продукты в августе были на 5,6% выше, чем год назад, а на неделе 24–30 августа — только на 4,6%. Снижается и падение трат на услуги. Если за месяц оно показало –17,5% к 2019 г., то за последнюю неделю — только –11,3% к прошлому году. И хотя двузначное падение сложно назвать достижением, в терминах абсолютных величин спроса это посткризисный максимум.