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Продлить аренду сейфа в Сбербанке можно дистанционно

3 сентября 2020

Теперь клиенты могут продлить действующий договор аренды индивидуального сейфа удаленно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Раньше для этого арендатору требовалось приехать в офис лично или сделать доверенность.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать»:

«Все больше продуктов и сервисов Сбербанка переходят в онлайн, при этом аренда сейфовой ячейки – это традиционно физический продукт, связанный с посещением банка. Благодаря появлению нового сервиса у наших клиентов появится уникальная возможность продлевать аренду сейфа в мобильном приложении и не тратить время на логистику. Раньше для продления аренды клиентам требовалось около часа для того, чтобы приехать в отделение лично, как это принято обычно в других банках. А если клиент в отпуске или хочет ограничить свое пребывание в общественных местах? С появлением продления аренды в мобильном приложении банка теперь почти 200 тыс. клиентов могут им воспользоваться онлайн». 

Как найти сервис в мобильном приложении Сбербанк Онлайн?

  1. Введите в умном поиске слово «Cейфы».
  2. Откройте вкладку с информацией об арендованных сейфах.
  3. Выберете сейф, срок аренды которого хотите продлить.
  4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Продлить аренду», если договор еще не продлен.
  5. В новом окне появится «калькулятор», где можно выбрать срок продления и узнать стоимость.
  6. Согласившись с выбранными параметрами, можно ознакомиться с дополнительным соглашением.
  7. В завершении на экране появится подтверждение, что аренда продлена.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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