Новости ВТБ стал лучшим транзакционным банком по версии журнала The Banker Банк ВТБ признан лучшим транзакционным банком Центральной и Восточной Европы по версии британского журнала The Banker. Ежегодная премия Transaction Banking Awards ведущего мирового издания присуждается с целью отметить лучшие в мире банки для бизнеса. В жюри конкурса входят авторитетные эксперты в финансовой сфере. По мнению The Banker, в течение последнего года банк ВТБ значительно увеличил объемы предложений корпоративным клиентам в таких областях, как управление денежными средствами, осуществление платежей и торговое финансирование. Кроме того, основной темой в этом году стала цифровизация бизнеса, и банк ВТБ преуспел в создании решений для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов для своих клиентов. В рамках присуждения награды были отмечены комплексные решения с использованием технологии открытого банкинга. Интеграционные решения ВТБ позволяют осуществлять прямой обмен с клиентами платежными документами в различных валютах, обрабатывать документы свободных форматов, проводить конверсионные и депозитные операции. Данное решение было внедрено департаментом транзакционного бизнеса ВТБ для нескольких крупнейших корпораций, в числе которых ГК «Росатом», ПАО «Северсталь», ПАО «НГК «Славнефть». Жюри также отметило еще одно важное достижение банка — внедрение инновационных платежных решений в транспортной инфраструктуре. В частности, банком создана система «Транспортный процессинг», обеспечивающая сервис бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Москвы с использованием бесконтактных платежных инструментов, произведена виртуализация транспортной карты «Тройка», позволяющая загрузить проездной билет в мобильное устройство пассажира в виде банковского токена, а также запущен пилотный проект по оплате проезда в Московском метро с помощью биометрической системы распознавания лиц. Также было отмечено, что ВТБ оказывает всестороннюю поддержку своим корпоративным клиентам по развитию их бизнеса в Африке и участию в инициативах, связанных с реализацией проекта КНР «Один пояс и Один путь». «Банк ВТБ стремится предоставлять своим клиентам лучшие услуги, используя международное присутствие группы ВТБ для обеспечения постоянной банковской поддержки ведущих российских и международных компаний в России и за ее пределами. Чтобы удовлетворить потребности бизнеса наших клиентов и опередить конкурентов, мы разработали и внедрили множество решений с использованием открытого банкинга, блокчейна и больших данных. Кроме того, ВТБ сотрудничает с правительством города Москвы в предоставлении передовых решений, таких как биометрия или виртуальные транспортные карты, для одной из крупнейших систем общественного транспорта в мире», — отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ. eg

