ВТБ поддержит акцию платежной системы «Мир» в московском метро

Банк ВТБ обеспечит приём карт платежной системы «Мир» по новой акции, которая позволит совершать поездки в Московском метрополитене и на центральном кольце (МЦК) со скидкой. Благодаря этому держатели бесконтактных карт «Мир» смогут оплачивать проезд с дисконтом в размере 10 рублей. Акция стартовала 1 сентября и продлится до конца года.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из крайних турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты. Впервые подобную акцию платежная система «Мир» проводила в прошлом году с 29 августа.

«Во время пандемии на бесконтактную оплату товаров и услуг перешли даже те, кто раньше предпочитал классические варианты расчета. Мы поддерживаем стремление наших клиентов к цифровому образу жизни и уверены, что новая акция позволит москвичам и гостям столицы пользоваться метрополитеном с еще большим комфортом и выгодой. В прошлом году после старта акции активность использования карт „Мир“ в метрополитене выросла в десятки раз и до пандемии оставалась на стабильно высоком уровне. Со своей стороны мы обеспечиваем все условия для бесперебойной работы технологии в вестибюлях московского метро и МЦК», — прокомментировал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Подобную акцию мы проводим в этом году второй раз. Держатели карт „Мир“ очень активно расплачиваются ими в московском метро уже второй год подряд, и мы видим большую востребованность таких акций среди жителей и гостей столицы. В России выпущено более 82 млн карт „Мир“, одна пятая часть этой эмиссии приходится на жителей Москвы и Подмосковья, для которых городской транспорт является одной из самых популярных категорий оплат. Но воспользоваться скидкой могут не только они — особенностью этой акции является то, что держатель любой бесконтактной карты „Мир“ любого банка из любого региона России получит скидку за проезд в метро, если расплатится ей на специальном турникете», — говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена в мае прошлого года, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. На всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией.