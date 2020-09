Новости Открытие Private Banking стал партнером фестиваля фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL С 7 по 13 сентября в Москве пройдет четвертый фестиваль фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL. Открытие Private Banking банка «Открытие» выступает партнером фестиваля. The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, организованный по инициативе издателя международной сети «The ART Newspaper», коллекционера Инны Баженовой в 2017 году. Проходит в Музее современного искусства «Гараж», Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино, кинотеатре «Пионер» и Мультимедиа Арт Музее. В программе фестиваля этого года — документальные фильмы, победители и участники престижных международных конкурсов. Фильм открытия TANR FF — «Городские мечтательницы» (режиссер Джозеф Гиллель; Канада; 2018; 81 мин). Его авторы отдают дань четырем выдающимся женщинам-архитекторам, представительницам привычно мужской профессии, работа которых помогала сохранять и развивать города тогда, когда об этом мало кто задумывался. Архитекторы Дениз Скотт Браун, Корнелия Оберландер, Филлис Ламберт и Бланш Лемко ван Гинкел, самой молодой из которых 89 лет, прекрасно говорят и прекрасно выглядят, доказывая, что лучший способ достичь успеха — это любимая работа и творчество. Режиссер Эрминио Перокко в фильме «Тинторетто и новая Венеция» (Италия — Германия; 2020; 92 мин) повествует об одном из самых великих венецианских живописцев. Сезанн считал, что его значение для живописи можно сравнить со значением Платона для философии и Бетховена для музыки. Живопись Тинторетто очень кинематографична, а разглядывание его картин на большом экране можно сравнить с медитацией. Влияние Марселя Дюшана на искусство XX и XXI веков трудно переоценить. Художники разных поколений восхищались его идеями: Энди Уорхол и Йоко Оно, Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс и Йозеф Бойс. Фильм «Марсель Дюшан: искусство возможного» (режиссер Мэтью Тейлор; США; 2019; 75 мин) немного похож на диссертацию, но диссертацию увлекательную. Фильм будет интересно смотреть и тем, кто впервые слышит о художнике, и тем, кто хорошо знаком с его творчеством, но особенно тем, кто все еще относится к Дюшану с недоверием. Еще один документальный фильм в программе кинофестиваля TANR FF расскажет историю Ласло Мохой-Надя — художника, фотографа, кинематографиста и теоретика искусства, преподававшего в знаменитом Баухаусе в Веймаре, где тогда работали Василий Кандинский, Пауль Клее, Людвиг Мис ван дер Роэ. В 1934-м он был вынужден покинуть Германию, а в 1937-м занял должность директора Нового Баухауса в Чикаго. Фильм «Новый Баухаус: жизнь и наследие Ласло Мохой-Надя» (режиссер Алиса Намиас; США; 2019; 89 мин) повествует о влиянии художника на художественное образование в США и культуру дизайна во всем мире. Дирижер Теодор Курентзис — звезда музыкальной сцены, для которого нет ни творческих, ни географических границ. Появление Теодора Курентзиса в Пермском оперном театре стало сенсацией в мире оперного искусства, но что-то пошло не так. Александра Крецан и Иван Козлов в фильме «Здесь пахнет ладаном» (Россия; 2019; 64 мин) пытаются разобраться в том, как строились и почему расстроились отношения выдающегося музыканта с городом. В начале фильма «Бурное море» (Винсент Римбо, Патриция Ланди; Бразилия; 2018; 84 мин) есть несколько сцен, которые напоминают «Репетицию оркестра» Феллини. Это история о том, как устроен театр, и о людях, которые в нем работают. Угроза закрытия ставит в равные условия всех: от актеров и музыкантов до билетеров и администраторов. Так театр в фильме становится своеобразной моделью или метафорой общества перед лицом кризисной ситуации. Ностальгию по истории и культуре родного города у моря испытывают герои фильма «К Николь» (режиссер Сергей Четверухин; Россия — Украина; 2020; 94 мин). Но умение творчески подойти к ностальгии — тоже талант, тем более что речь идет о жителях Одессы. Главный герой фильма художник Игорь Гусев в поисках настоящего, несувенирного пейзажа бродит по Одессе и убеждается в том, что найти подходящий уголок в родном городе ему становится все сложнее. Фильм «Париж-1986» (режиссер Елена Демидова; Франция — Россия; 2019; 51 мин) раскрывает историю главной героини Анны Григорьевны, которая всю жизнь мечтала о поездке в Париж, что для обычной советской женщины казалось несбыточной мечтой. В 1986 году поездка состоялась, но нечеткие фотографии на память удалось распечатать только 30 лет спустя. Проявив «испорченную» пленку, сын героини решил, что эта случайная неудача может стать началом интересного выставочного проекта. eg

