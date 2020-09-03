Банк «Союз» в сентябре начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Цветы»

Банк «Союз» сообщил, что в сентябре 2020 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Цветы».

Размер начисляемых бонусных баллов составляет: