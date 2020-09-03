Университет бизнеса УРАЛСИБ провел онлайн-курс для предпринимателей

Университет бизнеса УРАЛСИБ провел бесплатный курс для предпринимателей из 5 онлайн-уроков на тему «Создание стабильного потока заявок для малого бизнеса». С 24 по 28 августа курс в прямом эфире прослушали более 250 участников из Москвы, Ярославля, Смоленска, Архангельска, Уфы, Стерлитамака и других городов России.

В итоге за 5 онлайн-лекций слушатели узнали, как организовать маркетинговый процесс в компании, как ставить задачи исполнителям, как выбирать партнеров в этом направлении, какие основные каналы используются в интернет-маркетинге, а также изучили особенности работы с аналитикой для улучшения результатов.

Онлайн-лекции провел эксперт по интернет-маркетингу, основатель Digital-агентства Gradus Павел Боревич. Каждый урок длился 45 минут, и включал полезную теорию, разбор кейсов и ответы на вопросы слушателей. На одном из уроков по unit-экономике Павел Боревич провел детальный бизнес-разбор для слушателя из Башкортостана : рассчитал бюджет маркетинговой кампании для агентства недвижимости.

В завершение спикер курса провел мини-экзамен по изученной тематике — с призами и сувенирами для наиболее активных слушателей. Также каждый участник онлайн-курса получил в подарок электронную книгу «Как добиться результата от интернет-маркетинга за 6 шагов».

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ помогает начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей выступают как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены-практики. Все записи лекций вы можете посмотреть в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.