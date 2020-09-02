Держатели карт «Мир» банка «Восточный» могут получить скидку при оплате проезда в петербургском метро

Банк «Восточный» напоминает своим клиентам о возможности сэкономить на проезде в метро Санкт-Петербурга при помощи карт банка «Восточный» платежной системы «Мир». Для этого необходимо воспользоваться картой банка «Восточный» платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты прохода в метро через турникет. Скидка будет предоставлена в рамках акции платежной системы. Акция действует до 31 декабря 2020 года.

По условиям акции стоимость одной поездки в петербургском метро при оплате картой банка «Восточный» платежной системы «Мир» составит всего 41 рубль, в то время, как стандартная стоимость поездки при оплате банковской картой на турникете составляет 55 рублей, столько же стоит жетон на 1 поездку в петербургском метро. Таким образом, при оплате картой «Мир» банка «Восточный» поездка обходится на 14 рублей дешевле.

Чтобы получить скидку на проезд в петербургском метро, необходимо оплачивать его картой «Мир» бесконтактным способом при проходе через турникет. Турникеты для бесконтактной оплаты отмечены специальными стикерами и, как правило, располагаются ближе к посту контролера. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка «Восточный», полные правила доступны на сайте платежной системы «Мир».

Напомним, что клиентам банка «Восточный» доступны как дебетовые, так и кредитные карты на основе платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на оформление можно на сайте, либо – в любом отделении банка «Восточный».