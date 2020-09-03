Примсоцбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

С целью поддержки малого и среднего бизнеса Примсоцбанк снизил ставки по кредитам по всем программам кредитования для малого и среднего бизнеса. Теперь оформить кредит на пополнение оборотных средств, приобретение основных фондов, ремонт основных средств, рефинансировать кредиты сторонних банков, приобрести недвижимость (в том числе по договору долевого участия) можно на 1,5% дешевле. При переводе оборотов в Примсоцбанк в размере 50% от суммы кредита, ставка снизится ещё на 0,5%.



- Одним из конкурентных преимуществ нашего банка перед другими является быстрый срок рассмотрения заявки и индивидуальный подход под возможности каждого клиента. Условия кредитования у нас зависят от многих факторов, таких как наличие зарплатных проектов в банке или ведение расчётно-кассового обслуживания, - поделился начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Пастухов.



Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы *4202.

