Новости Россельхозбанк открыл «Школу фермера» Благодаря Россельхозбанку 1 сентября 2020 года пойдут учиться не только дети, но и взрослые. В День Знаний Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут дали торжественный старт проекту банка «Школа фермера», который даёт все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.



Проект начинается одновременно в четырех пилотных регионах: Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. Запуск оказался возможным благодаря всесторонней поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства РФ, региональных властей, клиентов банка и образовательного сообщества.



В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ Владимир Кашин, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников, заместитель Премьер-министра Правительства – Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.



Роль фермерских хозяйств в России постоянно растет. В 1992 году доля фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции составлял 1%. По итогам 2019 года она достигла 14%. Ожидается дальнейший рост показателя.



«Россельхозбанк запускает проект «Школа фермера» прежде всего для того, чтобы помочь людям реализовать себя, дать им все возможности для создания и развития собственного бизнеса на селе. Мы будем обучать как начинающих предпринимателей, так и уже состоявшихся фермеров. Люди и земля – самое ценное, что есть у России. А люди, работающие на земле, вызывают особое уважение. Поэтому очень важно, чтобы таких людей становилось больше. «Школа фермера» создана именно для этого», – сказал Борис Листов.



«Проект «Школа фермера» позволит людям объединяться, создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от своего труда. Мы ожидаем, что по итогам года доля фермеров в производстве сельхозпродукции сохранится на уровне 14%, и рассчитываем, что в дальнейшем роль МСП в сельском хозяйстве будет только увеличиваться. Также важно и то, что «Школа фермера» работает на поднятие престижа всей отрасли», – отметила Оксана Лут.



Для реализации проекта усилия объединили местные власти, бизнес и образовательное сообщество во всех четырех регионах. Россельхозбанк взял на себя все расходы за обучение первой группы общей численностью 100 слушателей.



Направления подготовки фермеров в регионах были выбраны с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес. Так, в Новосибирской области и Башкортостане научат производить мраморную говядину и варить сыр, в Московской области – собирать мёд, делать из козьего молока полезные продукты, сажать клубнику, малину, ежевику, картофель. А Ставрополье предлагает слушателям разведение овец и коров, научит выращивать огурцы и помидоры в любое время года в теплицах.



Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до двух календарных месяцев. Слушатели, которые успешно завершат обучение и представят бизнес-план, получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и смогут начать собственное дело.



«Школа фермера» – первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров.



Слушатели освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут пройти практику на ведущих предприятиях АПК.

В пилотной программе приняли участие как предприниматели без опыта ведения агробизнеса, так и те, кто уже занимается сельским хозяйством.



Теория включает в себя посещение занятий на базе высших учебных заведений в регионе, которые будут вести преподаватели, а также специалисты Россельхозбанка. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. Практические занятия позволят обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей. Своими знаниями поделятся региональные представители крупного бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений с историями успеха, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет. eg

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