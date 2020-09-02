Россельхозбанк получил премию FINAWARD за технологию электронной подписи

Россельхозбанк представил технологию электронной подписи PayControl для физических лиц, интегрированную в мобильный и интернет-банк. Совместная разработка компании SafeTech и РСХБ заняла первое место в премии FINAWARD в номинации «Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис».
«Россельхозбанк стал первым в России банком, внедрившим полноценную мобильную электронную подпись в дистанционное банковское обслуживание физических лиц. Технология PayControl позволяет клиентам подтверждать операции, создаваемые в любых цифровых каналах, с высоким уровнем безопасности и удобства», - отметил Директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Андрей Купцов.
FINAWARD — ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли, учрежденная медиапроектом «Банковское обозрение». В этом году состоялось вручение десятой премии. По традиции победителей в 13 номинациях определил экспертный совет, в который вошли 111 человек, среди которых были аналитики, банкиры и представители инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты голосования проверил независимый аудитор ФБК Grant Thornton.
Премия инноваций и достижений финансовой отрасли была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. С 2019 года премия обрела новый бренд - FINAWARD и официальный аудит подсчета голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.
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Россельхозбанк получил премию FINAWARD за технологию электронной подписи2 сентября 2020
Россельхозбанк представил технологию электронной подписи PayControl для физических лиц, интегрированную в мобильный и интернет-банк. Совместная разработка компании SafeTech и РСХБ заняла первое место в премии FINAWARD в номинации «Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис».