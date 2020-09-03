В Приангарье объекты культуры станут центрами привлечения туристов

Знаковые объекты культуры Приангарья должны стать центрами привлечения туристов. Об этом во время заседания Координационного совета по культуре, которое состоялось 2 сентября, заявил врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Разработать список объектов поручено региональным агентству по туризму, министерству культуры и архивов и Координационному совету по культуре.

В числе предложений – музей хайтинского фарфора, археологический памятник Глазковский некрополь, который является единственным в мире некрополем эпохи верхнего палеолита, центральная каторжная тюрьма дореволюционной России «Александровский централ», архитектурно-этнографический музей «Тальцы», музей Русской Америки, а также музей православия в Сибири.

По словам Игоря Кобзева, для привлечения в регион большего числа туристов нужно развивать культуру совместно с туризмом. И в этом должен помочь Координационный совет по культуре при Губернаторе, в который вошли работники всех сфер культуры, депутаты, представители некоммерческих организаций и предприятий.