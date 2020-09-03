Крупногабаритное оборудование для иркутского завода полимеров доставлено в Усть-Кут

«Иркутская нефтяная компания» доставила основное крупногабаритное оборудование на стройплощадку завода полимеров в районе Усть-Кута.

За десять дней на причале в Усть-Куте разгружены три из девяти барж, перевезено семь единиц оборудования для Иркутского завода полимеров, в том числе – три самых крупногабаритных. Первой из партии самых больших грузов стала колонна закалочной воды длиной в 54,6 метра и весом в 305 тонн. 27 августа ее успешно перевезли от причала на реке Лене до подготовленной площадки на территории строящегося предприятия. На ней команда проекта отрабатывала тонкости процессов разгрузки и транспортировки. Самоходный модульный транспортер длиной в 40 метров, перевозивший колонну, находился в пути более 7 часов, а его средняя скорость не превышала 1 км/час. Разгрузку на площадке ИЗП выполнили с ювелирной точностью.

Далее перегрузили на транспортную платформу и перевезли продувочный бункер продукта (53,5 м, почти 500 тонн), являющийся частью установки производства полиэтилена. Затем выгрузили реактор, предназначенный для полимеризации этилена и получения полиэтилена (44,5 м, 597 тонн).

Оборудование для Иркутского завода полимеров было изготовлено лидерами мировой машиностроительной промышленности в Японии, Корее и Китае. В конце июня в южнокорейском порту Масан всю партию общим весом в 4,500 тыс. тонн погрузили на два судна усиленного ледового класса, 30 июня они отправились в Россию. В течение трех недель суда прошли 8,5 тыс. км пути до российской бухты Тикси – в том числе по Северному морскому пути. В бухте оборудование было перегружено на девять барж морского класса для транспортировки по реке Лене. В августе флот прошел 3,6 тыс. км вверх по Лене. Весь путь по воде занял почти два месяца.

Разгрузка в Усть-Куте началась 24 августа. До 20 сентября все 45 единиц оборудования доставят на две площадки на территории строящегося завода.

Напомним, что строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.